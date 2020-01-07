23 مخالفة وإغلاق مجمعين طبيين بعسير

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير ممثلة بإدارة الالتزام عدداً من القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بإغلاق مجمعين طبيين ومستوصفين لزراعة الأسنان وفحص العمالة، وذلك لارتكابها العديد من المخالفات المتكررة من أبرزها انتهاء الترخيص، ونقص الكوادر الطبية والتجهيزات وغيرها من المخالفات. كما نفذ فريق الالتزام بـ‫صحة عسير‬ حملة رقابية بهدف التأكد من توفر الأدوية والالتزام بعدم صرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية في عدد من الصيدليات، حيث تم زيارة أكثر من 172 صيدلية في منطقة عسير وتم ضبط مخالفتين: عدم توفر دواء، وصرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية، و23 مخالفة أخرى.



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