التعميم على مقدمي الخدمة بقبول تأمين المعتمرين

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني تطبيق وثائق التأمين الصحي على القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة متعددة الأغراض، كالسياحة والعمل وزيارة الأقارب.

وقال المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك: «إن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع رؤية المملكة 2030، والتي تضمنت رفع مستوى الخدمات الصحية لزوار الحرمين الشريفين منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء المناسك، مبينا أن وثيقة التأمين الصحي تقدم خدمات الرعاية الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى 100 ألف ريال لكل معتمر».

منافع محددة

أوضح المعارك، أن إعداد وثيقة التأمين للمعتمرين تمت بالتعاون مع برنامج ضيوف الرحمن، وخلال شركات التأمين الصحي المؤهلة، لافتا إلى أن المجلس قام بالتنسيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بهدف التأكيد على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمعتمرين، حسب المنافع المحددة في وثيقة التأمين الخاصة بالمعتمرين، ورفع المطالبات إلى شركات التأمين وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وأشار إلى أن المجلس يقدم خدمة الاستعلام عن حملة وثائق التأمين الصحي للقادمين إلى المملكة بغرض العمرة أو الزيارة، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به «www.cchi.gov.sa»، والاطلاع على معلومات التأمين باستخدام رقم الحدود الخاص بالزائر، إضافة إلى توفير باقة من قنوات الاتصال للتواصل مع الأمانة العامة، منها الرقم الموحد: 920001177، والبريد الإلكتروني: Infocchi.gov.sa، أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي «تويتر، فيسبوك، لنكد إن» على الصفحات الرسمية للمجلس: cchi.ksa.

رقم الحدود

وجّه مجلس الضمان الصحي التعاوني كل مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين بضرورة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمعتمرين من الخارج، حسب المنافع المحددة في وثيقة التأمين، ورفع المطالبات إلى شركات التأمين حسب الإجراءات النظامية المعتمدة لذلك.

وقال المجلس في تعميم أخير موجّه إلى مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين، إنه تمت إتاحة خدمة الاستعلام عن حملة وثائق التأمين الصحي للقادمين إلى المملكة بغرض الزيارة، على بوابة المجلس الإلكتروني، والتي يمكن خلالها معرفة معلومات التأمين باستخدام رقم الحدود.

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خدمة الاستعلام

عبر البوابة الإلكترونية «www.cchi.gov.sa»

الاطلاع على معلومات التأمين باستخدام رقم الحدود الخاص بالزائر

الرقم الموحد: 920001177

البريد الإلكتروني: Infocchi.gov.sa

قنوات التواصل الاجتماعي

الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa