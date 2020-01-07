70 % انتعاش فنادق مكة المكرمة

وتوقع خبير اقتصاديات موسم العمرة محمد سعد القرشي أن تصل أرباح الفنادق والنقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة إلى نحو 15 مليون ريال خلال إجازة منتصف العام.
وقال إن أكثر من 400 فندق استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال الزوار والمعتمرين، وشملت التهيئة كافة المرافق الخدمية التي يحتاجها المعتمر لكي يؤدي نسكه بكل يسر وسهولة، مؤكدا أن نسبة إشغال الفنادق ستكون أكثر من 70 % للفنادق الموجودة في المنطقة المركزية، فيما ستشهد الفنادق والشقق المفروشة في منطقة العزيزية ومحبس الجن والششة والروضة انتعاشا كبيرا خلال إجازة الربيع.
وأضاف أن إجازة منتصف العام الدراسي التي يتمتع بها الطلاب والطالبات وكذلك المعلمون والمعلمات يغتنمها الكثير في قضائها في مكة المكرمة، وخاصة القاطنين في المدن التي تشهد أجواؤها برودة في الطقس، وذلك لأداء مناسك العمرة والبحث عن الدفء، الأمر الذي أنعش الحركة الاقتصادية خلال الإجازة.
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