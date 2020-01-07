بلدي الرياض يطرح التحديات أمام الشورى

رحّب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، برئيس المجلس البلدي خالد عبدالرحمن العريدي، في الرياض، وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة، إذ حضر أعضاء المجلس البلدي جانبا من الجلسة، في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وأعضاء بلدي الرياض إلى مجلس الشورى. والتقى وفدُ المجلس، رئيسَ لجنة الخدمات والإسكان في المجلس الدكتور أيمن صالح فاضل، وأعضاء اللجنة، لاستعراض عدد من أعمال بلدي الرياض وبرامجه وأنشطته، ومناقشة العقبات والتحديات التي تواجه عمل المجالس البلدية. كما جرى في اللقاء تحديد أبرز القضايا والملاحظات التي رصدها المجلس أو المرفوعة من المواطنين وسكان الأحياء. وخرج الاجتماع بتوصيات مشتركة بين المجلس واللجنة للتعاون.



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