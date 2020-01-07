قصر التحكيم في المنازعات على 4 مراكز مرخصة

بيئة عادلة
حسب المصادر، فقد حذرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية المتحاكمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من التعامل مع مراكز غير مرخصة،والتعامل فقط مع المراكز المرخصة من اللجنة الدائمة. وتهدف اللجنة من ذلك إلى إيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة في المملكة العربية السعودية، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
اللجنة الدائمة
نوّهت اللجنة إلى صدور الأمر السامي الكريم الذي نصّ على توجيه الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة -في حال رغبتها تسوية خلافاتها مع المستثمر الأجنبي عن طريق التحكيم- أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري، أو في أحد مراكز التحكيم المرخص لها من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.
ممارسات ممنوعة
01 القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاكا لحقوق أطراف الدعوى
02 منع التصاريح الإعلامية التي تمس الدعاوى المقيدة بالمركز أو أطرافها
من مزايا التحكيم
01 السرعة في فصل المنازعات
02 الحفاظ على حسن العلاقات بين أطراف النزاع
03 إزالة مخاوف المستثمر من سلطة القضاء العام
04 تلافي إشكالية التمسك بالحصانة أمام القضاء العام
05 تشجيع التجارة الدولية البينية
مراكز التحكيم السعودية المرخصة
01 المركز السعودي للتحكيم العقاري
تحت مظلة الهيئة العامة للعقار
02 مركز التحكيم الهندسي
تحت مظلة الهيئة السعودية للمهندسين
03 مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم تحت مظلة الهيئة السعودية للمحامين
04 المركز السعودي للتحكيم التجاري
تحت مظلة مجلس الغرف السعودية
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