قصر التحكيم في المنازعات على 4 مراكز مرخصة

حدّدت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم 4 مراكز تحكيم تم الترخيص لها رسميا لممارسة عملها بشكل نظامي، وهي «المركز السعودي للتحكيم العقاري، ومركز التحكيم الهندسي، ومركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم، والمركز السعودي للتحكيم التجاري».

بيئة عادلة

حسب المصادر، فقد حذرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية المتحاكمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من التعامل مع مراكز غير مرخصة،والتعامل فقط مع المراكز المرخصة من اللجنة الدائمة. وتهدف اللجنة من ذلك إلى إيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة في المملكة العربية السعودية، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.

اللجنة الدائمة

نوّهت اللجنة إلى صدور الأمر السامي الكريم الذي نصّ على توجيه الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة -في حال رغبتها تسوية خلافاتها مع المستثمر الأجنبي عن طريق التحكيم- أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري، أو في أحد مراكز التحكيم المرخص لها من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.

ممارسات ممنوعة

01 القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاكا لحقوق أطراف الدعوى

02 منع التصاريح الإعلامية التي تمس الدعاوى المقيدة بالمركز أو أطرافها

من مزايا التحكيم

01 السرعة في فصل المنازعات

02 الحفاظ على حسن العلاقات بين أطراف النزاع

03 إزالة مخاوف المستثمر من سلطة القضاء العام

Advertisements

04 تلافي إشكالية التمسك بالحصانة أمام القضاء العام

05 تشجيع التجارة الدولية البينية

مراكز التحكيم السعودية المرخصة

01 المركز السعودي للتحكيم العقاري

تحت مظلة الهيئة العامة للعقار

02 مركز التحكيم الهندسي

تحت مظلة الهيئة السعودية للمهندسين

03 مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم تحت مظلة الهيئة السعودية للمحامين

04 المركز السعودي للتحكيم التجاري

تحت مظلة مجلس الغرف السعودية