استعادة 111 ألف متر مربع من الأراضي

كشفت أمانة منطقة عسير إزالة تعديات طالت أكثر من 111 ألف م2 من الأراضي الحكومية في عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير، خلال الأسبوع الماضي. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، أزالت التعديات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع المتعدين، وفقا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشار إلى أنه أزيلت تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 111.750 ألف م2، بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد، وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، في 15 موقعا بمنطقة عسير، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، منوها بأن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين.



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