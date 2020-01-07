مجلس إدارة فرع مكتبة الملك عبدالعزيز يعقد دورته الثالثة في جامعة بكين

عقد صباح يوم أمس الثلاثاء مجلس إدارة فرع مكتبة الملك عبدالعامة في جامعة بكين دورته الثالثة في مقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض وذلك بحضور المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وسفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية سعادة الأستاذ تركي بن محمد الماضي، ونائب المشرف العام الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد، ونائب مدير جامعة بكين البروفوسور وانغ بوا ، ومدير فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين الدكتور جنغ تشن ون والوفد المرافق، بالإضافة لنائب مدير فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين الدكتور عابد علي الشريف، وممثل شركة أرامكو فرع الصين ، وممثل المنتدى العربي الصيني .

وأوضح ابن معمر ان افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز ال سعود لفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين يعتبر أكبر تشريف، و مسؤولية كبيرة بأن الرسالة الثقافية للمملكة العربية السعودية والرسالة الثقافية للصين هي مسؤولية المكتبتين في فرع المكتبة بجامعة بكين وفي مكتبة الملك عبدالعزيز في الرياض. واضاف قائلا :"لذلك هذا العام سنضاعف الجهد ونعمل على كل الأصعدة وسننسق مع وزارة الثقافة بقيادة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على أن نعمل لنقل الثقافة العربية والسعودية إلى الأصدقاء في الصين وكذلك نقل الثقافة الصينية إلى المملكة العربية السعودية.

وعرض خلال الاجتماع خطط وبرامج المكتبة المعرفية ومشروعاتها الثقافية التي تستهدف تعزيز العلاقات بين الثقافتين العربية والصينية، وتفعيل أوجه التعاون الثقافي والعلمي بين المكتبة وجامعة بكين .

وكان من أبرزها اللقاءات الثقافية التي تعقد بين الشباب السعودي والصيني للتعرف على مختلف الأدبيات الثقافية المعاصرة. كما ناقش الاجتماع سبل تطوير نظام المكتبة الإلكتروني بما يتلاءم مع التطورات الحديثة التي تعتمد على النظم السحابية، وبما يحقق أفضل الحلول التقنية، وتطوير البوابة الإلكترونية للمكتبات العربية والصينية، وإبراز دورها في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين المملكة والصين. كما تم الاتفاق على عقد ندوة بمناسبة مرور 30 عاماً على العلاقات السعودية الصينية، وتفعيل التبادل الثقافي الشبابي بين البلدين من خلال اللقاءات الحوارية .وعلى ان تعمل جامعة بكين بدورها في التواصل والتعريف بين المكتبة والمؤسسات الصينية المختلفة ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض تقوم بدور التواصل والتعريف بين جامعة بكين والمؤسسات السعودية المختلفة .