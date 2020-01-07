مشاركة واسعه
أوضح الفوزان أن المسابقة شهدت في موسمها الثاني مشاركة واسعة من الشباب والشابات والمهتمين بمجالات وسائط الإعلام الجديد، والذين نجح المركز في حشد طاقاتهم واستثمار مواهبهم وتوظيفها للتفاعل مع قضايا وموضوعات الحوار التي تشمل تعزيز التلاحم الوطني ومناهضة التطرف وتعزيز الشخصية السعودية وفق رؤية 2030 وترسيخ قيم الوسطية والتعايش والتسامح، وإبراز صورة المملكة الحقيقية، وكذلك تعزيز الحوار الحضاري مع الثقافات المختلفة.
المسابقة
نوه الفوزان الذي سيقيمه المركز تحت رعاية سمو أمير منطقة الرياض للإعلان عن الأعمال الفائزة وتكريم أصحابها الذين اجتازوا شروط وضوابط ومعايير المسابقة، مبينا أنه سيتم خلال الحفل منح الفائزين من الأول وحتى الخامس عدداً من الجوائز تبلغ قيمتها في مسار الأفلام القصيرة 180.000 ريال، فيما تبلغ قيمتها 73.000 ريال في مسار الصور الفوتوغرافية، كما سيتم تقديم عدد من الجوائز التحفيزية للفائزين من السادس وحتى العاشر والتي ستمنح بناء على اختيار الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك عبد العزيز للحوار يعلن الفائزين بمسابقة حواركم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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