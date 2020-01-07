نقل الإشراف على المتحف الوطني للثقافة وترخيص لبنك صيني

نقل مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس في قصر اليمامة بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز إلى وزارة الثقافة، كما وافق على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع في المملكة، وعلى تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف.

إطلاع

افتتح خادم الحرمين الشريفين الجسلة بإطلاع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس النيجر إيسوفو محمدو، والرئيس العراقي برهم صالح، وما تم خلالهما من بحث لمستجدات الأحداث في المنطقة، وتأكيد موقف المملكة ومحاربتها للأعمال الإرهابية، والحرص على استتباب أمن واستقرار الدول والشعوب، ومضمون الرسالة الشفوية التي بعثها لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج استقباله وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومباركته تأسيس «مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» والتوقيع على ميثاق المجلس.

وأكد مجلس الوزراء أهمية دور المجلس في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله الممر المائي من أهمية للتجارة الدولية والتواصل بين الحضارات والثقافات.

تقدير

أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس، عدّ منح خادم الحرمين الشريفين قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تقديراً لجهوده الدبلوماسية الإنسانية، بأنه تجسيد لما تقدمه المملكة بقيادته من إسهامات وجهود إقليمية ودولية في مجالات التنمية والأعمال الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الأزمات والكوارث، وعرفاناً بدور المملكة الرائد والبارز في قائمة الدول المانحة، حتى أضحت أنموذجاً فريداً في العطاء الإنساني.

عناية

نوه المجلس بالرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة ببيوت الله وعمارتها والعناية بها، مشيدا بما أنجزه مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية»، من تطوير وتأهيل 30 مسجدا تاريخيا في المرحلة الأولى من المشروع في 10 مناطق، بناء على توجيه ولي العهد بتطوير وتأهيل 130 مسجداً تاريخياً في مختلف مناطق المملكة على عدة مراحل، استشعارا لمكانتها العظيمة في الدين الإسلامي، ولما تمثله من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي، والحفاظ على المساجد التاريخية وتأهيلها للعبادة.

أمن

استعرض المجلس تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها، متناولا الأحداث الجارية في العراق، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأكد المجلس ما أعربت عنه المملكة من رفض وتنديد بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية، مما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفا للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر الماضي، ويقوض الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ويشكل تهديداً للأمن الليبي والعربي والإقليمي.

موافقة

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (59/ 15) وتاريخ 6/ 5/ 1441، على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت، وملاحقها، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والكويت، وملاحقها، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (13/ 3) وتاريخ 16/ 3/ 1441، على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والعراق في مجال الطاقة الكهربائية، وعلى مذكرتي تفاهم بين وزارتي الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ووزارتي النفط، والصناعة والمعادن في العراق للتعاون في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والثروة المعدنية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تفاهم

وافق المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (12/ 3) وتاريخ 16/ 3/ 1441، على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي المملكة وبوروندي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق على بروتوكول لتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأميركية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

تفويض

فوّض المجلس وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي المملكة وفيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (27/ 6) وتاريخ 30/ 3/ 1441، على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة و(اليونيسكو)، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق أيضا بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل ـ الهيئة العامة للطيران المدني ـ، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (29/ 6) وتاريخ 30/ 3/ 1441، على اتفاقية بين حكومتي المملكة وقبرص في مجال خدمات النقل الجوي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تباحث

فوّض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء بين حكومتي المملكة واليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (7/ 2) وتاريخ 15/ 3/ 1441، على مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية للتعاون الرياضي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تنظيم

وافق المجلس بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45 ـ 58/ 40/ د) وتاريخ 21/ 12/ 1440، ورقم (32 ـ 6/ 41/ د) وتاريخ 29/ 2/ 1441، على تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف.

كما قرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 12/ 41/ د) وتاريخ 15/ 4/ 1441، نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض وزير الثقافة بتشكيل مجلس أمناء المتحف.

ووافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (60 ـ 14/ 41/ د) وتاريخ 7/ 5/ 1441، على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

تعيين

عيّن المجلس جميل بن عبدالله الملحم، والمهندس يوسف بن حمد اليوسفي، وأحمد بن سليمان الجاسر، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.

ترقيات

وافق المجلس على ترقيات للمرتبة الـ14 ووظيفة (وزير مفوض):

01 ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:

حمد بن محمد بن سليمان الجبرين.

خالد بن عبدالله بن علي السلمان.

عبدالمجيد بن محمد بن سعد بن ماجد.

عبيدالله بن منور بن عواد الحربي.

أحمد بن صالح بن أحمد الشهري.

الدكتور/ تركي بن محمد بن سالم القحطاني.

فيصل بن فلاح بن رباح الحربي.

أحمد بن عبدالعزيز بن محمد بن سلامة.

إيهاب بن محمد بن عبدالرحمن النجار.

يوسف بن محمد بن حامد البلوي.

علي بن سعد بن علي القحطاني.

02 ترقية يوسف بن صالح بن عبدالله الدخيل الله إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الـ14 بوزارة العدل.

03 ترقية الدكتور خالد بن محمد بن حمود العتيبي إلى وظيفة (الوكيل المساعد للأرصاد) بالمرتبة الـ14 بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

04 ترقية عبدالهادي بن عبدالرحمن بن محمد العمري إلى وظيفة (مدير عام المقاييس البيئية) بالمرتبة الـ14 بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

أبرز القرارات

تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف

Advertisements

نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة

تفويض وزير الثقافة بتشكيل مجلس أمناء المتحف

الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة

اتفاقيات وتفويض

الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والمنطقة المغمورة

تفاهم مع العراق في مجال الطاقة الكهربائية

تفاهم مع العراق في مجال النفط والغاز والصناعة والمعادن

تفاهم سياسي مع خارجية بوروندي

تفاهم سياسي مع خارجية فيتنام

بروتوكول تمديد اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي مع أميركا

تفاهم بين وزارة الثقافة واليونيسكو

اتفاقية مع قبرص في خدمات النقل الجوي

تفاعم في العلوم وتقنيات الفضاء مع اليابان

تفاهم رياضي مع كوريا

108 أعوام على تأسيس بنك الصين المحدود

1912 تأسس البنك ليحل محل البنك الامبراطوري في الصين. يعد أقدم بنك ما يزال قائما في الصين. 1949 تم تقسيمه بشكل فعال في عمليتين. جزء منه تم نقله إلى تايوان. 1971 تم خصخصته ليصبح البنك التجاري الدولي من الصين اندمج لاحقا مع بنك تايوان للاتصالات ليصبح البنك التجاري الدولي ميجا. 2009 كان ثاني أكبر مقرض في الصين خامس بنك في العالم من حيث القيمة السوقية 100 % نسبة ملكية الحكومة المركزية له له فروع في كل قارة مأهولة يعمل في 27 دولة في العالم 2010 بدأ إنشاء فرع في نيويورك

يعد بنك الصين المحدود أحد أربعة بنوك كبرى في الصين الشعبية.

فروع البنوك الأجنبية