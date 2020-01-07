السعودية اليوم / افتتاح المقر الجديد لشعبة الجوازات بمحافظة صبيا



جيزان 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومدير جوازات المنطقة اللواء خالد بن سعيد الغامدي اليوم المقر الجديد لشعبة الجوازات للخدمات الإلكترونية, وذلك بمجمع السروات في محافظة صبيا، بحضور عدد من الضباط .

ووقف الخليوي واللواء الغامدي على سير العمل مع بدء التشغيل بالشعبة .

واستمع وكيل إمارة منطقة جازان لشرح مفصل من مدير عام جوازات المنطقة عن أسباب انتقال شعبة الجوازات إلى مركز السروات بمحافظة صبيا كونها تعد من أكبر محافظات المنطقة كثافة سكانية وتجمع لكثير من المراكز والأنشطة التجارية بما سيسهم في تقديم خدمة أفضل للمواطن والمقيم على حد سواء، و التسهيل على المستفيدين ولإيصال خدماتها إليهم وإنهاء إجراءاتهم بكل سهولة دون الحاجة إلى مراجعة جوازات المنطقة، مؤكداً أنه بإمكان المستفيدين إنهاء معظم إجراءات الجوازات عن طريق نظام "ابشر" .

// انتهى //

23:27ت م

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