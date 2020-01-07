السعودية | حضور كثيف لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وارتفاع لنسبة تأجير الخيام بنسبة 400%

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حضور كثيف لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وارتفاع لنسبة تأجير الخيام بنسبة 400% والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:01 مساءً, 7 يناير 2020 م
تواصلت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد، وسط كثافة عالية من الحضور ما أدى إلى حراك اقتصادي كبير للمنطقة المحيطة، وارتفاع نسبة إشغال الخيام بنسبة 400%، لتصل إلى حاجز الـ 250 ريالا للخيمة يوميا بعد أن كانت في السابق بمبلغ 50 ريالا.
ووفرت اللجنة المنظمة للمهرجان أكثر من ٦٠٠ خيمة للمستثمرين قبل بدء فعاليات المهرجان في مكان مميز وحيوي بشارع الدهناء التجاري في المهرجان، وبحسب إحصائياتها فقد زادت نسبة الاستئجار أكثر من ٤ أضعاف، حيث يشهد المهرجان يومياً كثافة في الحضور (سواء للمشاركة أو المشاهدة ) ما أدى إلى انتعاش مبيعات المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر.
وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم وأمس كثافة عالية في الحضور تزامناً مع دخوله مراحل الحسم والإثارة، حيث انطلقت مسابقة فئة الصفر اليوم، فيما ستنطلق غداً سباقات الهجن.
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