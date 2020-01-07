شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب الشرقية يحجب الرؤية 9 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من تدني فى مدي الرؤية بسبب الضباب على المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن هذه الحالة تبدأ في العاشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى السابعة من صباح غدٍ الأربعاء.

وتشمل مناطق التحذير، بحسب الهيئة، الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، ورأس تنورة.