شكرا لقرائتكم خبر عن حريق شقة يُخلي 40 شخصًا في مكة والان نبدء بالتفاصيل
أخمد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة حريقا اندلع في شقة بالدور الخامس بمبنى مكون من 8 أدوار، وتم إخلاء 40 شخصًا دون أي إصابات.
وتلقي الدفاع المدني بلاغًا بالحادث، وتوجه على الفور إلى المكان، وباشر إخماد الحريق، كما عمل على تأمين العقار.
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