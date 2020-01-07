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حريق شقة يُخلي 40 شخصًا في مكة

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أخمد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة حريقا اندلع في شقة بالدور الخامس بمبنى مكون من 8 أدوار، وتم إخلاء 40 شخصًا دون أي إصابات.

وتلقي الدفاع المدني بلاغًا بالحادث، وتوجه على الفور إلى المكان، وباشر إخماد الحريق، كما عمل على تأمين العقار.

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