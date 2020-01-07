2020-01-07

ضباب على 3 مناطق حتى السابعة صباحًا

متابعات الخليج 365 - جازان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على عدد من المناطق يوم غد الأربعاء.

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وتوقعت الأرصاد أن تشهد منطقة جازان تدنيًا في مدى الرؤية؛ بسبب الضباب، وذلك على مناطق أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والطوال والعارضة وجازان وفيفا وهروب، حتى السابعة صباحًا.

كما نبهت الأرصاد من نفس الحالة على منطقة الباحة، وتحديدًا العقيق والمندق وبلجرشي، حتى السابعة.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا نفس الحالة، وتحديدًا على الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة.

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