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تفاصيل لقاء خالد بن سلمان بترامب والمسؤولين الأمريكيين
اجتمع بمارك إسبر ومستشار الأمن القومي
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض ،اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين .
كما التقى نائب وزير الدفاع، كلًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.
وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار.
وأعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.
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