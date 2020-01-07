مناطيد طنطورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة تزينت سماء العلا بـ100 منطاد هوائي متنوع من المناطيد زاهية الألوان التي أضفت المزيد من الروعة على أفق العلا، وعلى التشكيلات الصخرية الساحرة، وذلك ضمن فعاليات «مهرجان المناطيد» في موسم شتاء طنطورة لهذا العام، الذي بدأ 2 يناير الحالي ويستمر حتى الـ11 من الشهر نفسه.



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