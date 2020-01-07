السعودية | فيديو.. فيلم سعودي بدور العرض الألمانية

شكرا لقرائتكم فيديو.. فيلم سعودي بدور العرض الألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أفاد موقع شركة Neue Visionen الألمانية للتوزيع السينمائي بأنه ابتداء من 12 مارس 2020 سيبدأ عرض أول فيلم سعودي في دور السينما الألمانية، كما أنه مدبلج إلى اللغة الألمانية.
الفيلم من إخراج هيفاء المنصور وبعنوان "Die Perfekte Kandidatin" أو "المرشحة المثالية".
ويتطرق الفيلم إلى الحياة اليومية للمرأة على صعيد العائلة والصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى الحياة الاجتماعية مثل الحفلات الموسيقية.
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