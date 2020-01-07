سعر الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء “تحديث الساعة”

نقدم لكل متابعينا على موقع عرب نيوز وكل المهتمين بأسعار العملات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات البنوك، وكذلك سعر الريال السعودي فى السوق السوداء، ومن خلال هذا المقال سنعرض لأسعار الريال السعودي شراءً وبيعا في جميع البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر

ويتحدد سعر الريال السعودي من عملية العرض والطلب عليه، خاصة وأنه يرتبط باقبال كبير عليه في موسم أداء العمرة والحج، وتعد هذه الفترة أكبر أوقات العام التي يتم فيها تزايد الطلب على شراء الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم

نتابع معكم سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية والأجنبية، ويلاحظ وجود اختلافا طفيفا بين كل بنك وآخر ويأتي هذا لعملية العرض والطلب على الريال السعودي في بنك عن غيره، حيث يزداد إقبال المصريين على شراء الريال السعودي قبل سفرهم إلى السعودية وذلك من أجل أداء مناسك العمرة، أو قيامهم بأداء مناسك الحج خاصة قبل الذهاب والسفر إلى الأراضي المقدسة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية

نقدم لكم تحديث يومي لسعر الريال السعودي وذلك في البنوك المصرية والأجنبية من خلال الجدول التالي الذي يوضح أسعار الشراء والبيع للريال السعودي في جميع البنوك يوميا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.27 البنك المصرى الخليجى Advertisements أقل سعر للبيع: 4.29 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.27 4.29 يوم واحد بنك بلوم 4.27 4.29 8 ساعات بنك عودة 4.27 4.29 يومين المصرف العربى الدولى 4.27 4.29 يوم واحد البنك المركزى المصرى 4.26 4.30 يوم واحد اتش اس بى سى HSBC 4.26 4.29 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.26 4.29 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 4.25 4.29 أسبوعين بنك المشرق 4.25 4.29 يوم واحد بنك قناة السويس 4.25 4.29 3 أسابيع بنك مصر 4.25 4.29 يومين البنك الأهلي المصري 4.25 4.29 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.25 4.29 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.24 4.29 يومين كريدى أجريكول 4.24 4.29 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 4.24 4.30 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.24 4.30 13 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.24 4.29 3 أسابيع المصرف المتحد 4.24 4.29 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 4.24 4.29 3 أسابيع بنك التنمية الصناعية 4.24 4.29 يوم واحد بنك الإسكندرية 4.24 4.29 يومين بنك التعمير والإسكان 4.21 4.31 3 أسابيع بنك البركة 4.20 4.33 يومين

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