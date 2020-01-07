شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سرب من الطيران الأمريكي يقتحم الآن الأجواء اليمنية ويحلق في محافظات سيطرة الحوثي.. وصحيفة سعودية تكشف عن خطة اغتيالات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية المشهورة ’’ماغي فرح‘‘ تفجر مفاجأة مزلزلة وتعلن عن ‘‘توقعات صادمة‘‘لما سيحدث في 2020 وماهي الدول التي سيتم الإطاحة بحكامها (شاهد) إمرأة هائجة تتخطى الخطوط الحمراء وتمارس هوايتها المجنونة مع ‘‘أسد’’ داخل عرينه!.. وحينما وصلت الذروة كانت النهاية صادمة (فيديو)

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