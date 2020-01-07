شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستدعي طارق صالح.. والأخير يغادر فورا إلى «أبوظبي».. ومصادر استخباراتية تكشف عن سبب الاستدعاء..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتية عن مغادرة نجل شقيق الرئيس السابق العميد طارق عفاش، مدينة المخا غرب اليمن قبل أيام متجها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي .

وجاءت مغادرة العميد طارق عفاش قائد ما يسمى حراس الجمهورية المدعومة إماراتياً ، عقب استدعاء رسمي له من قبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

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محمد بن زايد يستدعي طارق صالح.. والأخير يغادر فورا إلى «أبوظبي».. ومصادر استخباراتية تكشف عن سبب الاستدعاء..!



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وجاء استدعاء العميد طارق من قبل ولي عهد ابو ظبي إثر استياء إماراتي بالغ جراء تسرب مقاتليه وعودتهم إلى صنعاء التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي .

وأشار المصدر ذاته أن سلطات أبوظبي تدرس عدد من الخيارات جراء فشل مليشيات طارق عفاش التي تمولها ، في إنجاز المهام الموكلة إليها من ضمنها تعيين قائد ميداني جديد لتلك المليشيات على أن يظل طارق عفاش قائد عاما لما تسمى القوات المشتركة.

وأبدت سلطات أبوظبي عدم رضاها جراء تسرب مليشيا العميد طارق وهو ما اعتبرته خللا فادحا في تركيبة تلك المليشيات بأعمال التي تمولها الإمارات .

يذكر أن قائد المقاومة التهامية الشيخ عبدالرحمن حجري، كشف في لقاء أجرته معه قناة اليمن الفضائية ورصده "أحداث نت " عن فرار أكثر من نصف مليشيات طارق عفاش وإنضمامها لمليشيات الحوثي، مما دفع الإمارات إلى محاولة ضم المقاومة التهامية وقوات العمالقة إلى ما تبقى من عناصر مليشيات طارق عفاش، تغطية لفضيحة فرار مليشياته.