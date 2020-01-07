بالصور: خالد بن سلمان يلتقي ترامب ويسلمه رسالة من ولي العهد

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسلم نائب وزير الدفاع، الرئيس الأمريكي رسالة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونشر الأمير خالد بن سلمان صوراً من الزيارة عبر حسابه في “تويتر” وعلق عليها: “بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت أمس بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاملا رساله من سموه كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية”. ووصل الأمير خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة أمس في زيارة رسمية، التقى خلالها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، واستعرض خلال اللقاءين تطورات الأحداث في المنطقة.
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