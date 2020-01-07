وزير الشؤون الإسلامية: لا تغترّوا بالمشالح واللحى والعمائم.. ومعيار الأفضلية هو التوحيد واتباع السنّة

حذّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من الاغترار بمظاهر العمائم واللحى والمشالح والشهادات، مؤكداً أن المعيار هو منزلة التوحيد والسنة عند حامل تلك المظاهر.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، كتب فيها: “لا تغتروا بالعمائم ولا اللحى ولا المشالح ولا الشهادات حتى تروا منزلة التوحيد والسنة عند صاحبها وتقديمها على كل شيء، وعدم مواطأته وموالاته لأعداء الأوطان، من الخونة والخوان الخوارج والمبتدعة والمجوس وأذنابهم الذين قتلوا المسلمين بلارحمة وهدموا الديار بهمجية وأشعلوا الفتن فيها وشردوا أهلها”.