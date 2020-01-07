حذّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من الاغترار بمظاهر العمائم واللحى والمشالح والشهادات، مؤكداً أن المعيار هو منزلة التوحيد والسنة عند حامل تلك المظاهر.
جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، كتب فيها: “لا تغتروا بالعمائم ولا اللحى ولا المشالح ولا الشهادات حتى تروا منزلة التوحيد والسنة عند صاحبها وتقديمها على كل شيء، وعدم مواطأته وموالاته لأعداء الأوطان، من الخونة والخوان الخوارج والمبتدعة والمجوس وأذنابهم الذين قتلوا المسلمين بلارحمة وهدموا الديار بهمجية وأشعلوا الفتن فيها وشردوا أهلها”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية: لا تغترّوا بالمشالح واللحى والعمائم.. ومعيار الأفضلية هو التوحيد واتباع السنّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.