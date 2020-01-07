“الدرب”.. البحث عن فتاة اختفت في ظروف غامضة

تبحث الجهات الأمنية في محافظة الدرب عن فتاة في الـ15من العمر اختفت في ظروف غامضة من منزل أسرتها يوم أمس الاثنين.
وقال أحد أقاربها وفقًا لـ”سبق” إنها اختفت يوم أمس، وتقدمت أسرتها ببلاغ للشرطة بعد أن بحثت عنها في المواقع التي توقعوا العثور عليها فيها دون جدوى. وأشار إلى أنها تعاني من مس، لافتًا إلى أن مرضها تسبب لها في ترك الدراسة بالمرحلة المتوسطة. وناشد قريب الفتاة كل من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة.
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