“عمل القصيم”: الفتاة المتسلقة لأحد المباني بالرس وحاولت الانتحار لم تشتكِ من العنف

قالت العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم: إن الفتاة التي تسلّقت أحد المباني بالرس لم تتعرض لأي شكلٍ من أشكال العنف الأسري. وقالت العلاقات العامة فوفقًا لصحيفة “سبق”: “فرع وحدة الحماية وقف على الحادثة، وبحث في ظروفها، وقابل الفتاة”، ولم تشتكِ من أي عنف وعلاقتها مع أسرتها جيدة”.

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