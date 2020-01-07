النيابة توجه بالقبض على شاعر وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة

أصدرت النيابة العامة أمراً بتحريك دعوى جزائية عامة ضد شخص ألقى قصيدة شعبية في مناسبة عامة تضمنت وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة. وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن وحدة الرصد لاحظت تداول المقطع، وباشرت الدوائر المختصة في النيابة إجراءات الاستدلال بعد التحقق من صحة المقطع. وأضاف أن النيابة تعمل على القبض على الشخص واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مهيباً بالجميع التحلي بالروح الوطنية في مثل تلك التجمعات، وتعزيز اللحمة الوطنية.

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