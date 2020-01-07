“هيئة الاتصالات”: بدء تطبيق ضوابط وإرشادات تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات البدء في تطبيق وثيقة ضوابط وإرشادات تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، والهادفة لتنظيم العلاقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمة. وأوضح المشرف العام على البريد في الهيئة، المهندس فهد الفلاج، أن وثيقة ضوابط وإرشادات تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية تتضمن قواعد واشتراطات خاصة بتنظيم الخدمة، بينها إلزام مقدم الخدمة بتوفير قنوات تواصل لخدمة المستفيدين داخل المملكة، وإنشاء وحدة إدارية لتلقي شكاوى المستفيدين ومعالجتها.

كما تلزم الوثيقة مقدم الخدمة بتزويد المستفيد بفاتورة إلكترونية أو رسالة نصية توضح تفاصيل الخدمة والمبلغ المدفوع، وتلزمه بالوضوح والشفافية في عرض معلومات الخدمة المقدمة وأسعارها، وبضرورة التقيد بما يعلن عنه. وتضمنت الوثيقة أيضاً إلزام مقدم الخدمة بتحديد آلية تحصيل المبلغ واسترداده، وآلية الإلغاء، وإشعار المستفيد فور إعادة المبلغ له، كما تتضمن جملة من الإرشادات الهادفة لرفع مستوى تقديم الخدمة، وتحسين تجربة المستفيدين، وزيادة مستوى التنافسية.