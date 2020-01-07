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إنقاذ امرأة و4 أطفال من حريق بضباء

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تمكن الدفاع المدني بضباء من إنقاذ امرأة وأربعة أطفال إثر احتجازهم داخل شقة بسبب اشتعال النيران داخل إحدى الغرف نتيجة التماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية، مؤكدا أن جميعهم بصحية جيدة.

وتلقي الدفاع المدني بلاغًا بالحادث، اليوم، وتوجه على الفور إلى المكان، وباشر إخماد الحريق، كما عمل على تأمين العقار.

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