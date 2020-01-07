شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يبحث الشراكة الاستراتيجية مع وزير الدفاع البريطاني والان نبدء بالتفاصيل
قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع : سعدت بلقاء وزير الدفاع البريطاني بن والاس.
وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية، بالاضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة.
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