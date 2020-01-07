القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فقدت الكرة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص أحد نجومها السابقين، صباح الثلاثاء، بعد الإعلان عن وفاة خميس العويران نجم المنتخب السعودي السابق، بعد صراع مع المرض.

وفارق العويران الحياة بعدما تعرض لوعكة صحية عانى منها خلال الأشهر الأخيرة، أدت لوفاته في أحد المستشفيات.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها العويران لأزمة صحية، إذ سبق له أن اضطر للخضوع لعملية معقدة العام الماضي، لاستئصال ورم عبر تدخل جراحي، بدعم من تركي آل الشيخ الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة السعودية.

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وكان خميس العويران بدأ مشواره الاحترافي مع نادي الهلال في الفترة بين عامي 1987 و2001، بعدها انتقل إلى الاتحاد، الذي دافع عن ألوانه حتى عام 2007، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

كما لعب العويران بقميص المنتخب السعودي لمدة 10 سنوات بين عامي 1995 و2004، وتوج معه بعدة بطولات أبرزها كأس آسيا 1996.



