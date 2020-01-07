5 مناطق محظورة على السياح.. جزيرة الثعابين وقبو كوكاكولا

على الرغم من العولمة والتكنولوجيا والتطور الذي شهدته وسائل المواصلات، وبينما يفكر البعض في استكشاف الفضاء واستعمار كوكب المريخ، فإن هناك مناطق مذهلة على كوكبنا لا يمكنك زيارتها بهذه البساطة.

بعض هذه المناطق، قواعد عسكرية أو ترتبط بأسرار جاسوسية لدرجة فرض حظر على زيارتها للعامة وإلا وضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون.

وفيما يلي قائمة بأبرز 5 مناطق يحظر زيارتها حول العالم، نشرها موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي:

1- الغرفة 39.. كوريا الشمالية





تعد الغرفة 39 من المؤسسات الأكثر سرية داخل كوريا الشمالية، الدولة الأكثر سرية في العالم.

أنشئت الغرفة 39 في السبعينيات، ويقال إنها تقع داخل مبنى حزب العمال في العاصمة بيونغ يانغ، أما بخصوص اسمها فتقول بعض المصادر إنها حصلت عليه بسبب المكتب الذي تحتله في مقر الحزب منذ البدايات، وعلى الرغم من غياب المعلومات الرسمية الكافية عن هذه الغرفة بسبب سرية أنشطتها، فإنه يقال إنها متعلقة بجمع الأموال عبر الشركات التجارية الشرعية وغير الشرعية وأنشطة تتراوح بين التزوير وبيع الذهب والمخدرات والأسلحة، وتقدم شبكة الشركات هذه ما يقدر بملياري دولار في العام لكوريا الشمالية.

2- قبو كوكاكولا في أتلانتا.. الولايات المتحدة





تعد وصفة كوكاكولا من أكبر أسرار العالم، وتحافظ الشركة على سرها بحفظه بعيدا داخل قبو آمن كبير، منذ إنشائها عام 1886 بواسطة جون بيمبيرتون في أتلانتا، ولم يتمكن سوى عدد قليل جدا من التوصل إليها.

تم الحصول على المشروب الغازي والشركة عام 1919 من قبل مجموعة من المستثمرين بقيادة إرنست وودروف، وبداية من عام 1920 تم وضع الوصفة تحت الحراسة المشددة لدى أحد البنوك في نيويورك، وفي عام 1925 تم نقلها إلى بنك ترست كومباني في أتلانتا، وفي 2011، قررت الشركة نقل وصفة كوكاكولا الشهيرة إلى متحف أتلانتا، لكن على الرغم من زيارة عدد كبير من السياح له كل عام، فإن عددا قليلا جدا من الأشخاص يمكنهم عبور الأبواب المؤدية إليها.

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3- جزيرة الأفاعي Queimada Grande.. البرازيل





تقع على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل ساو باولو. تبدو هذه الجزيرة المكان المثالي الغريب الذي يمكنك إطلاق العنان لنفسك فيه ولكن الحقيقة هي أن هذا المكان لم يكن مأهولا لعقود من الزمان بسبب غزوه بالكامل من قبل الثعابين الفتاكة، حيث يسكن بين 1 و5 ثعابين في كل متر مربع من الجزيرة.

وإذا لم يكن ذلك مرعبا بما فيه الكفاية، فتجدر الإشارة إلى أن الثعابين التي تعيش في الجزيرة من أخطر الثعابين السامة في العالم. ولهذا السبب تحظر الحكومة البرازيلية زيارة الجزيرة.

4- نورث سنتينل.. جزر أندامان ونيكوبار





على الرغم من أن باقي الجزر الموجودة ضمن هذا الأرخبيل أكبر حجما وأكثر شهرة، فإن "نورث سنتينل" المحاطة بالشعاب المرجانية الساحرة لا تزال في منأى عن العالم الخارجي.

موقعها يجعلها إحدى المناطق الأكثر عزلة على كوكب الأرض، وتسكنها إحدى القبائل القليلة المتبقية في العالم، وعلى مر التاريخ، أي محاولة للتواصل مع سكان الجزيرة أو الاقتراب منها كان يقابل بالعنف وفي عام 2006، قتلت القبيلة صيادين جرف التيار قاربهما نحو شواطئ الجزيرة.

وتخلت الحكومة الهندية عن أي خطط للتواصل مع القبيلة التي تسكن الجزيرة. ويمكن أن يكون أفراد القبيلة مصابين بأمراض لا توجد مناعة لدينا منها، وهو ما جعل السلطات تحترم رغبتها في عدم التواصل معها.

5- ذا وايتس كلاب The White's Club.. المملكة المتحدة





لا تزال هناك الكثير من الأماكن المذهلة في العالم يحظر على النساء دخولها، أبرزها نوادي السادة المشهورة جدا في الثقافة البريطانية. تأسس "ذا وايتس كلاب" عام 1693 ويقع في 37 شارع سانت جيمس في بيكادللي، ويتضمن أعضاء النادي قيادات سياسية وكبار المصرفيين وحتى ورثة العرش البريطاني، ولم تدخل أي سيدة هذا النادي بخلاف الملكة إليزابيث.

وفي 2013، تخلى ديفيد كاميرون عن عضويته بالنادي لأنه لا يقبل أن يكون عضوا في نادي يمنع السيدات، وتقلصت عضوية النادي الأقدم والأكثر نخبوية في لندن إلى 500 عضو فقط، ويقال إن بار النادي لم يغلق أبوابه منذ 200 عام.