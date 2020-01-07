اخبار السعوديه

إنقاذ امرأة و4 أطفال من حريق شقة في ضباء

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم إنقاذ امرأة و4 أطفال من حريق شقة في ضباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-07

إنقاذ امرأة و4 أطفال من حريق شقة في ضباء

أكد الدفاع المدني أن جميعهم بصحة جيدة

متابعات الخليج 365 - ضباء

أنقذ مدني ضباء، مساء اليوم الثلاثاء، امرأة وأربعة أطفال إثر احتجازهم داخل شقة؛ بسبب اشتعال النيران داخل إحدى الغرف.

وأوضح المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحريق كان نتيجة حدوث التماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية، موضحًا أن جميعهم بصحة جيدة.

Advertisements

ونشر المدني صورة تبين مباشرة الحادث.

وفي وقت سابق، أخمد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الخامس بمبنى مكون من 8 أدوار.

وأكد الدفاع المدني، أنه تم إخلاء 40 شخصًا جراء الحادث، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

تابعنا على 02d1b12db4.jpg تواصل معنا على4159d3d566.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ امرأة و4 أطفال من حريق شقة في ضباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا