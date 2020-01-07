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شكرا لقرائتكم المطلق: صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المطلق: صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد
دلل على قوله بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولو كان أحد الحرمين.
ودلل الشيخ المطلق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على قوله بأن النبي ﷺ: قال للصحابة في المدينة: ((لَا تَمْنعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَبيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)) رواه أحمد وأبو داود، وصححه شعيب الأرناؤوط.
وتابع الشيخ المطلق: المؤمن يتعهد قلبه بالتنظيف أكثر من ثيابه، وكثير من الناس حريص على نظافة ملابسه، قليل الاهتمام بنظافة قلبه، وسلامة صدره، ولو ظهر للناس على حقيقته لبان لهم أبيض الثياب أسود القلب! قال ﷺ: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) رواه مسلم.
وأضاف في سياق آخر: من نعم الله علينا اليوم، أن العلم الشرعي صار ميسَّرًا في متناول الجميع، في الإذاعات والقنوات التلفزيونية، وفي مختلف وسائل التواصل، والعاقل من يستغل ذلك فيفيد نفسه وغيره، قال أبو الدرداء: “لأن أتعلم مسألة أحب إليّ من قيام ليلة”، وبمثله قال الشافعي.
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