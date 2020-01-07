البنوك السعودية تحذر من SMS وروابط وهمية

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت البنوك السعودية من رسائل احتيال صادرة عن جهات مجهولة المصدر عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للعملاء تحمل شعارات لبنوك محلية، وتتضمن تنبيهات تدعوهم لزيارة روابط إلكترونية أو الاتصال على أرقام هواتف مدونة بالرسائل تحت ذريعة تنشيط حساباتهم المصرفية أو إعادة تشغيل خدمة مصرفية.

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وقالت البنوك السعودية: إن نوعية هذه الرسائل المشبوهة والتي تلقى العملاء نماذج منها خلال الأيام الماضية تنطوي على محاولات احتيال من قبل جهات مجهولة المصدر تسعى للإيقاع بالعملاء عبر انتحال هوية بعض البنوك وعلاماتها التجارية.

وشددت على أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفيًّا، حيث إن هناك طرقًا وقنوات معتمدة لديها للإفصاح عن البيانات البنكية والمعلومات الشخصية لغرض تحديث أو تنشيط الحسابات.

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