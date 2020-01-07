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شكرا لقرائتكم إخلاء 40 شخصًا في حريق شقة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إخلاء 40 شخصًا في حريق شقة بالعاصمة المقدسة
لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أخمد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، مساء اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في شقة بالدور الخامس بمبنى مكون من 8 أدوار.
وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أنه تم إخلاء 40 شخصًا جراء الحادث، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث والسيطرة على الحريق.
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