إخلاء 40 شخصًا في حريق شقة بالعاصمة المقدسة

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أخمد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، مساء اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في شقة بالدور الخامس بمبنى مكون من 8 أدوار.

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وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أنه تم إخلاء 40 شخصًا جراء الحادث، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث والسيطرة على الحريق.

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