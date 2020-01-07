- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع البريطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع البريطاني
ناقش العمل المشترك مع نائب مستشار الأمن القومي
متابعات الخليج 365 - الرياض
عقد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سعود اليوم عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين البريطانيين لبحث تعزيز التعاون المشترك.
وقال الأمير خالد بن سلمان : بحثت هذا اليوم في لقائي مع نائب مستشار الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية البريطاني، التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتابع الأمير خالد بن سلمان : كما سعدت بلقاء وزير الدفاع البريطاني السيد بن والاس، وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصًا في المجالات الدفاعية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.