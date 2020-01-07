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شكرا لقرائتكم انطلاق السباقات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انطلاق السباقات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .. غدًا
على فترتين صباحية ومسائية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن غداً الأربعاء على فترتين صباحية تبدأ في السابعة صباحا، ومسائية في الثانية بعد الظهر، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للهجن.
وأوضح مالك الهجن غانم بن رده الهاجري اكتمال استعدادتهم للمشاركة في هذا المحفل الكبير، وقال:”أشيد بنجاح المهرجان وقد أكملنا استعدادنا للمشاركة والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى”
وعن كيفية إعداد الهجن للمشاركة قال:” هنالك مشاركات تمهيدية تقام في الميادين الخاصة في الشرقية وتبوك والرياض والكويت بمشاركة جميع ملاك الهجن، وفيها يتم تحديد مدى القدرة على المنافسة في المهرجانات الكبيرة” ، مبينا أن المشاركات الفرعية هي الفيصل فمن خلالها تتخذ قرارك بالمشاركة في المهرجان من عدمها”
وشدد على أن المهرجانات الرئيسية الكبرى وأبرزها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تساهم بشكل كبير في رفع أسعار الهجن سواء ًفي المملكة أو خارجها، مؤكداً أن هذه المهرجانات تعد ركيزة أساسية للهجانة فهي سوقهم المفضل وكثيرون يأتون من أجل البيع.
وأشاد الهاجري بالتنظيم مقدما شكرها للقائمين على المهرجان، متمنياً التوفيق للجميع.
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