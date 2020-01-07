محطات بارزة في تاريخ البطولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رغم بدء إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بشكلها المعتاد كمواجهة بين بطلي الدوري والكأس المحليين في 1982، سبق هذه البطولة أكثر من بطولة بأشكال مختلفة وإن كانت بفكرة السوبر نفسها.

ولكن هذه البطولات السابقة، التي بدأت في عام 1940، افتقدت للاستمرارية من ناحية، والانتظام في إقامتها من ناحية أخرى، كما كانت بعض نسخها مفتقدة للصبغة الرسمية، حتى بدأ الاتحاد الإسباني للعبة في إقامة البطولة بشكلها المعتاد منذ 1982 .