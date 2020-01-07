السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد، جدة
رغم بدء إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بشكلها المعتاد كمواجهة بين بطلي الدوري والكأس المحليين في 1982، سبق هذه البطولة أكثر من بطولة بأشكال مختلفة وإن كانت بفكرة السوبر نفسها.
ولكن هذه البطولات السابقة، التي بدأت في عام 1940، افتقدت للاستمرارية من ناحية، والانتظام في إقامتها من ناحية أخرى، كما كانت بعض نسخها مفتقدة للصبغة الرسمية، حتى بدأ الاتحاد الإسباني للعبة في إقامة البطولة بشكلها المعتاد منذ 1982 .
- على مدار نحو 4 عقود كانت السمة الغالبة في إقامة هذه البطولة هي مواجهة من مباراتي ذهاب وإياب بين بطلي الدوري والكأس (الذهاب بملعب الفائز بالكأس، والإياب بملعب بطل الدوري)
- شهد تاريخ البطولة بعض الاستثناءات، أبرزها إقامة مباراة الذهاب في نسخ 1983 و1988 و1992 على ملعب الفريق المتوج بلقب الدوري
- النسخة الماضية عام 2018 شهدت إقامة كأس السوبر من مباراة واحدة فقط، لأنها كانت المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تقام فيها البطولة بملعب محايد (أقيمت باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية).
- لم تقم منافسات كأس السوبر في 4 نسخ فقط، حيث منح اللقب في 1984 إلى أتلتيك بلباو دون لعب، نظرا لفوزه بلقبي الدوري والكأس في نفس الموسم، وهو ما تكرر مع ريال مدريد في 1989، كما لم تقم المسابقة في عامي 1986 و1987
- على مدار تاريخ المسابقة منذ 1982، شهدت منصة التتويج فوز بطل الدوري باللقب 22 مرة مقابل 8 مرات لبطل الكأس، و3 مرات توج فيها وصيف بطل الكأس
- تشهد النسخة الحالية بجدة أكبر تغيير في شكل البطولة منذ إقامتها بنظامها المعهود في 1982، حيث تقام بمشاركة 4 فرق ومن خلال دورين، قبل نهائي، ونهائي
- تحمل النسخة الحالية رقم 36 في تاريخ السوبر مع استبعاد نسختي 1986 و1987 لعدم إقامة المسابقة فيهما واحتساب نسختي 1984 و1989 رغم منح اللقب بدون لعب
- يستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، حيث حصده 13 مرة مقابل 10 ألقاب لريال مدريد
- سبق لفالنسيا وأتلتيكو مدريد الفوز باللقب، حيث توج فالنسيا في 1999، فيما توج أتلتيكو مرتين في 1985 و2014.
كانت هذه تفاصيل خبر محطات بارزة في تاريخ البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.