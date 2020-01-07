برشلونة يرفض ملعب الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

رفض برشلونة إجراء تدريباته خلال أيام بطولة كأس السوبر الحالية بجدة في ملعب نادي الأهلي، حيث احتج النادي على أرضية الملعب، وطالب بنقل تدريباته إلى ملعب نادي الاتحاد.

وسيجري بطل الدوري الإسباني تدريبه الأول اليوم على ملعب نادي الاتحاد في الوقت الذي يكون فيه ريال مدريد وفالنسيا منشغلين بمباراتهما في تمام العاشرة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكان من المقرر أن يجري برشلونة وأتلتيكو مدريد تدريباتهما بملعب الأهلي، على أن يتدرب ريال مدريد وفالنسيا بملعب الاتحاد، إلا أن رفض برشلونة أبقى أتلتيكو مدريد وحيدا بملعب الأهلي، مقابل انتقال تدريبات الفرق الثلاثة إلى ملعب نادي الاتحاد.