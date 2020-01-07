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إضراب عمال النقل في فرنسا يتواصل

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد وزراء فرنسيون أمس جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي النقابات العمالية ومنظمات الأعمال حول خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، والتي أدت إلى إضراب عمال النقل في فرنسا على مدى أكثر من شهر.

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من المقرر أن تناقش أول جولة كيف يمكن لنظام التقاعد الفردي الجديد أن يخدم العمال الذين يعملون في وظائف تحتاج إلى مجهود بدني؟

وتعد هذه النقطة جوهرية بالنسبة لنقابة «سي. إف. دي. تي» المعتدلة، وهي أكبر نقابة عمالية في فرنسا، والتي انضمت إلى النقابات المتشددة في رفض خطة إصلاح نظام التقاعد.

وفي حين يمكن لعمال النقل في القطاع العام التقاعد حاليا في سن 52 عاما أو 57 عاما، فإن النظام الجديد سيلغي هذا الحق تدريجيا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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