إضراب عمال النقل في فرنسا يتواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس
عقد وزراء فرنسيون أمس جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي النقابات العمالية ومنظمات الأعمال حول خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، والتي أدت إلى إضراب عمال النقل في فرنسا على مدى أكثر من شهر.
من المقرر أن تناقش أول جولة كيف يمكن لنظام التقاعد الفردي الجديد أن يخدم العمال الذين يعملون في وظائف تحتاج إلى مجهود بدني؟
وتعد هذه النقطة جوهرية بالنسبة لنقابة «سي. إف. دي. تي» المعتدلة، وهي أكبر نقابة عمالية في فرنسا، والتي انضمت إلى النقابات المتشددة في رفض خطة إصلاح نظام التقاعد.
وفي حين يمكن لعمال النقل في القطاع العام التقاعد حاليا في سن 52 عاما أو 57 عاما، فإن النظام الجديد سيلغي هذا الحق تدريجيا.
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