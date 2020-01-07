السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن آلام البطن لدى الأطفال قد تشير إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، خاصة إذا كانت الآلام متكررة وفي نطاق السرة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الانتفاخ والإسهال أو الإمساك.
وأوضحت الرابطة أن متلازمة القولون العصبي تهاجم الأطفال بسبب فرط حساسية الأعصاب في نطاق البطن، مشيرة إلى أنها تحدث بسبب التوتر النفسي.
وعلى أية حال يتعين على الوالدين استشارة الطبيب للتحقق من إصابة الطفل بمتلازمة القولون العصبي واستبعاد أية أمراض أخرى كالتهاب الزائدة الدودية.
كانت هذه تفاصيل خبر القولون العصبي يهاجم الأطفال بالحساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.