القولون العصبي يهاجم الأطفال بالحساسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن آلام البطن لدى الأطفال قد تشير إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، خاصة إذا كانت الآلام متكررة وفي نطاق السرة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الانتفاخ والإسهال أو الإمساك.

وأوضحت الرابطة أن متلازمة القولون العصبي تهاجم الأطفال بسبب فرط حساسية الأعصاب في نطاق البطن، مشيرة إلى أنها تحدث بسبب التوتر النفسي.

وعلى أية حال يتعين على الوالدين استشارة الطبيب للتحقق من إصابة الطفل بمتلازمة القولون العصبي واستبعاد أية أمراض أخرى كالتهاب الزائدة الدودية.