جيل للافتتاحية وخوسيه للثانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية في عددها الصادر أمس، إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن أمس هوية حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد غدا في كأس السوبر الإسباني الذي ينطلق اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بمشاركة 4 فرق.

وأكدت الصحيفة أنه بعد تعيين الحكم جيل مانزانو لمواجهة ريال مدريد وفالنسيا اليوم، فإن الحكم خوسيه لويس جونزاليس، هو من سيدير مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما كلف خوان مارتينيو مونويرا مسؤولا عن تقنية الفيديو المساعد.