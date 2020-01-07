تهمة القتل تلاحق مالكَي مبنى انهار في كمبوديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بنوم بنه وجهت السلطات الكمبودية تهمة القتل غير العمد لمالكي مبنى قيد الإنشاء انهار في كمبوديا الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 36 شخصا، وجرى الإفراج عنهما بكفالة. وانهار المبنى المؤلف من سبعة طوابق، والواقع في إقليم كيب بجنوب البلاد، على بعد نحو 160 كلم جنوب بنوم بنه، الجمعة الماضي، مما أدى إلى مقتل العاملين به وستة أطفال، وإصابة 23 آخرين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض.



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