نفاد تذاكر مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بيع كامل تذاكر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد المقررة غدا ضمن كأس السوبر الإسباني وعددها 62 ألف تذكرة، وهي سعة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، التي ستحتضن مواجهات البطولة، في إشارة إلى الشعبية الجارفة التي يتمتع بها برشلونة وقائده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واشترى التذاكر مشجعو الفريق في إسبانيا، فيما حظي الجمهور السعودي بالحصة الأكبر.

وعلى الرغم من تمتع ريال مدريد أيضا بشعبية كبيرة في السعودية والخليج، إلا أن جمهوره في إسبانيا حصل قبل مباراة اليوم أمام فالنسيا على 40 تذكرة فقط، مقابل 26 تذكرة لجمهور فالنسيا، فيما اشترى الجمهور السعودي من مواطنين ومقيمين إضافة إلى جمهور من دول مجاورة في الخليج، الحصة الأكبر من التذاكر.