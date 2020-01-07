جونسون يدفع بتشريع خروج بريطانيا من «الأوروبي»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن يتوقع أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تشريعا رئيسيا للبرلمانيين البريطانيين، فيما يسعى لإضفاء الصفة الرسمية على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول نهاية الشهر الحالي. ويعتزم جونسون تقديم مشروع قانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لإخضاعه للتدقيق من مجلس العموم، الغرفة المنتخبة الرئيسية في البرلمان.



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