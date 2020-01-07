باكستان تؤكد حسن نواياها وتفرج عن 20 هنديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قررت باكستان الإفراج عن 20 سجينا هنديا من صيادي الأسماك في بادرة حسن نية.

وأوضح مسؤولون باكستانيون أنه تم الإفراج عن السجناء الهنود من السجن المركزي في مدينة كراتشي الجنوبية، وتم نقلهم إلى مدينة لاهور، تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات الهندية عبر معبر «واجا» الحدودي بين البلدين.

وأضافوا أن باكستان اتخذت هذا القرار في بادرة حسن نية من جانبها، مع مراعاة الظروف الإنسانية للسجناء.