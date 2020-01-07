محاكمة لص «آثار الحرمين» التركي بعد 15 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بعد يوم من إحالته من النيابة العامة بمكة المكرمة إلى المحكمة الجزائية، حددت المحكمة الجزائية الأربعاء 27 جمادى الأولى الحالي موعدا لمحاكمة الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين.

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ورصدت كاميرا مراقبة ذات جودة عالية مرتبطة بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في حي أجياد اللص التركي (24 عاما)، حين عطل كاميرات المراقبة في معرض الحرمين الشريفين، وتسلل في السابعة صباح الجمعة 8 نوفمبر الماضي مترصدا مقتنيات المعرض.

ورصدت تلك الكاميرا تسلل اللص التركي عبر فتحات التكييف الخاصة بدورات المياه، وعبثه بعدد من مقتنيات المعرض، ومحاولته سرقة أحجار كريمة تقدر بالمليارات، على الفور بلغ العاملون كافة في الموقع، والذين تواصلوا مع الجهات الأمنية التي تولت على الفور عملية تأمين المتحف ومحيطه بالكامل، وتمكنت من إلقاء القبض على اللص.

يذكر أن اللص التركي قدم إلى السعودية بتأشيرة عمرة من مطار ينبع الدولي، لم يؤدها، بل زار المتحف في أوقات العمل الرسمية مرتين لرصد الآثار ووضع الخطة.