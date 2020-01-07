الأمم المتحدة لتركيا: كفوا أيديكم عن ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، الدول التي تدعم الفصائل المتناحرة في البلاد إلى «كف أيديها»، في إشارة إلى التدخل التركي.

وقال سلامة خلال إفادة بمجلس الأمن «كفوا أيديكم عن ليبيا، إن البلاد تعاني كثيرا من التدخل الأجنبي بطرق مختلفة».

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وجاءت تصريحات سلامة بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا بدأت إرسال قوات إلى ليبيا، حيث تدعم أنقرة حكومة الوفاق بقيادة رئيس الوزراء فائز السراج في العاصمة طرابلس التي تتصارع مع قوات شرق ليبيا بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر الذي يحظى بدعم عالمي كبير.

وقال سلامة «هناك أسلحة كافية في ليبيا، وهم (الليبيون) لا يحتاجون إلى أسلحة إضافية، هناك عدد كاف من المرتزقة، لذلك توقفوا عن إرسال المرتزقة، وهذا هو الحال حاليا بالنسبة لمئات وربما آلاف ممن يتوافدون إلى البلاد».

وأوضح البيان أن المجلس يعيد تأكيد الحاجة إلى الامتثال إلى حظر الأسلحة المفروض من جانب الأمم المتحدة ووقف التدخل الخارجي.