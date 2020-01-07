مطار أمريكي عملاق في الأنبار العراقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف مصدر أمني بمحافظة الأنبار العراقية أمس عن عزم القوات الأمريكية إنشاء مطار لطائرات بي 52 القاصفة العملاقة داخل مبنى قاعدة عين الأسد الجوية غرب المحافظة.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر القول إن «القوات الأمريكية تعتزم إنشاء مطار دولي عملاق وذي مواصفات عالمية لطائرات بي 52 العملاقة في قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار»، وأشار إلى «قيام القوات الأمريكية المتمركزة داخل مبنى القاعدة بعمليات توسيع لبنى المطار من جهة ناحية كبيسة».

وقال المصدر إن «القوات الأمريكية قامت بوضع سياج على المساحة المختارة، وفرضت إجراءات احترازية، تمهيدا لمباشرة العمل بإنشاء المطار في غضون الفترة القليلة المقبلة».