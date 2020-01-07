تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض دشن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مركز دعم صنع القرار لسوق العمل، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني. Advertisements وأوضح نائب المدير العام لقطاع المرصد الوطني للعمل سامر الريان أن تدشين المركز يأتي في إطار حرص الصندوق على تطوير منتجاته وخدماته التي يقدمها لعملاء المرصد، حيث استكمل المرصد الوطني للعمل الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية وغير الربحية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك من أجل توفير بيانات تتميز بسهولة الوصول واستخراج الإحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت، ويتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل السعودي عبر بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.SA. بوابة المرصد الوطني للعمل أهداف استراتيجية: توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء

تقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل

بناء شبكة من الخبراء لمواجهة التحديات

إدارة ونشر المعرفة أهداف تشغيلية: تخطيط وتحسين البيانات

ضمان جودة البيانات

تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل

تحسين مقاييس سوق العمل

دعم تحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين

خدمات تطويرية لشركاء العمل الداخليين

إدارة المشاريع البحثية

إنشاء شبكة من الخبراء والمختصين

جمع وتخزين البيانات والمنتجات

نشر المحتويات لشركاء العمل



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