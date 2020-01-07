إطلاق مسرعة أعمال التمور لتحفيز 30 شركة ناشئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، برنامج مسرعة أعمال التمور في المدينة المنورة والقصيم والأحساء.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع الزراعي، وعرض المنتجات أو الخدمات على المستثمرين بشكل مباشر خلال فترة البرنامج الذي يستمر لمدة 15 أسبوعا.

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وأوضح نائب محافظ «منشآت» للتخطيط والتطوير سامي الحسيني، أنه تم تخصيص 3 ملايين ريال لـ30 شركة ناشئة بواقع 10 شركات في كل منطقة ومحافظة، و100 ألف ريال لكل شركة، وذلك لتحفيز الشركات وتطويرها خلال برنامج المسرعة.

وبين أن البرنامج يتضمن عقد جلسات ولقاءات التوجيه والإرشاد في قطاع التمور، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة بأبحاث السوق في قطاع التمور من خلال توفير الأدوات اللازمة كالخطط التسويقية والمالية، بالإضافة إلى إيصالهم بمصادر البيانات وجمعها ومعرفتها لتحديد توجهاتهم المستقبلية.

مسرعة أعمال التمور